Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vltavínáři
Více jak sto přistižených kopáčů vltavínů a pokuty, které v souhrnné částce přesáhly půl milionu korun.
Jihočeští policisté se stále věnují problematice nelegálního kopání, narušování půdního krytu, kterého se stále dopouští lidé honící se za zeleným bohatstvím v několika lokalitách v našem kraji. Zanechávají za sebou vykopané hluboké jámy, do kterých mohou spadnout lidé, zvířata i stroje. Pomoci se pak z těchto hlubokých jám kdokoliv těžko dovolá. Navíc po sobě kopáči zanechávají obrovský nepořádek a svým jednáním ztrpčují životy lidí, kterým patří pozemky, na které nelegálně chodí a ničí je. Jen za uplynulý půlrok přistihli českobudějovičtí kynologové na několika místech více jak stovku lidí, kteří kopali vltavíny a udělili jim pokuty, které v souhrnné výši přesahují půl milionu korun. V hledáčku policistů uvízl na začátku července i kopáč, který si místo zeleného pokladu odnesl želízka na rukách, jelikož po něm bylo vyhlášeno pátrání a vydán na něj příkaz k zatčení, tudíž z pole putoval rovnou na policejní celu. Před pár dny pak policisté přistihli rovnou pětici kopáčů, kterým na místě uložili pokuty v souhrnné výši přesahující 40 000 korun. Kopání vltavínů je nelegální, vstup na soukromé pozemky a jejich ničení jakbysmet. Přesto se lidé vydávají za vidinou rychlého zbohatnutí, prostřednictvím nalezení většího množství zeleného drahého kamene, opakovaně. Kopáčům vltavínů je jedno zda je zima, léto, den nebo noc. Za jejich činnost jim hrozí tisícové pokuty ve správním řízení a při opakovaném kopání se dopouští trestného činu. Záběry z míst, která kopáči navštěvují, ukazují jak moc jsou jejich činností pozemky zničeny.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
31. července 2026