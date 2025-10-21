Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vltavínáři nelení a k jejich smůle policisté také ne (video)
Od léta přistihli českobudějovičtí psovodi při kopání pětačtyřicet lidí.
Českobudějovičtí kynologové přistihli při kopání vltavínů během uplynulých měsíců pětačtyřicet lidí. Na místě jim udělili pokuty, které v souhrnu činí přes 600 000 korun. Někteří se této nelegální činnosti dopouštějí opakovaně. A mezi lidmi, které přistihli, byli i ti, kteří už se dopouští trestného činu. Louky, pole, lesy, kopáči se neštítí žádného místa a tam, kde si myslí, že zelený skvost naleznou, kopou hluboké díry, ve kterých hledají a tráví mnoho hodin. Den či noc, zima, déšť i horké letní počasí. Těmto lidem je jedno, kdy se na místa vypraví, stejně tak však za nimi vyráží i policisté a jejich poklidnou nelegální činnost na místě ukončí. V jejich síti uvízl i kopáč, který od policistů obdržel pokuty v celkové výši 91 000 korun. Že tito lidé narušují půdní kryt a škodí majitelům luk, lesů a polí je věc jedna, druhá pak, že do hlubokých jam může někdo spadnout, zranit se a pomoci se v odlehlých částech těžko dovolá. Kopání vltavínů je nelegální!
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
21. října 2025