Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vltavínáři nelení a k jejich smůle policisté také ne (video)

Od léta přistihli českobudějovičtí psovodi při kopání pětačtyřicet lidí. 

Českobudějovičtí kynologové přistihli při kopání vltavínů během uplynulých měsíců pětačtyřicet lidí. Na místě jim udělili pokuty, které v souhrnu činí přes 600 000 korun. Někteří se této nelegální činnosti dopouštějí opakovaně. A mezi lidmi, které přistihli, byli i ti, kteří už se dopouští trestného činu. Louky, pole, lesy, kopáči se neštítí žádného místa a tam, kde si myslí, že zelený skvost naleznou, kopou hluboké díry, ve kterých hledají a tráví mnoho hodin. Den či noc, zima, déšť i horké letní počasí. Těmto lidem je jedno, kdy se na místa vypraví, stejně tak však za nimi vyráží i policisté a jejich poklidnou nelegální činnost na místě ukončí. V jejich síti uvízl i kopáč, který od policistů obdržel pokuty v celkové výši 91 000 korun. Že tito lidé narušují půdní kryt a škodí majitelům luk, lesů a polí je věc jedna, druhá pak, že do hlubokých jam může někdo spadnout, zranit se a pomoci se v odlehlých částech těžko dovolá. Kopání vltavínů je nelegální!

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
21. října 2025

Odkazy do noveho okna

Vltavínáři

Vltavínáři 

Detailní náhled

Vltavínáři

Vltavínáři 

Detailní náhled

Vltavínáři

Vltavínáři 

Detailní náhled

Vltavínáři

Vltavínáři 

Detailní náhled

Vltavínáři

Vltavínáři 

Detailní náhled

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 