Vloupání objasněno za dva dny
Původně neznámí pachatelé z trezoru odcizili přes 440 tisíc.
Před týdnem byla hlídka policistů z územního odboru Chomutov v dopoledních hodinách vyslána do provozovny restaurace v obci na Chomutovsku, kde tu noc došlo k vloupání. Z trezoru umístěného v restauraci měl neznámý pachatel odcizit větší finanční hotovost v korunách a eurech. Celkem měla být způsobena škoda přes 440 tisíc korun.
Policisté včetně kriminalistů se ihned pustili do práce, místo vloupání ohledali a zajistili tam stopy, provedli výslechy několika osob. Získané poznatky průběžně vyhodnocovali a shromažďovali i další informace. Tato operativní práce je nakonec přivedla na stopu tří mužů, kteří se podle jejich zjištění na vloupání měli podílet. Vše měli mít spolu předem domluvené, přičemž jeden z nich měl mít do restaurace přístup a také měl informace o tom, jak překonat zabezpečení uvnitř objektu. O tyto „znalosti“ se podělil se svými dvěma známými, načež jeden z nich uprostřed noci do provozovny vnikl a peníze z trezoru měl ukořistit. Jeho společníci mezitím čekali venku a následně všichni společně autem odjeli do Prahy, kde se měli o lup podělit.
Po zjištění potřebných informací k možných pachatelům si kriminalisté od státního zástupce vyžádali souhlas s jejich zadržením, které pak podrobně naplánovali tak, aby využili momentu překvapení. Prvního z nich, 39letého muže z Chomutovska, zadrželi již dva dny po krádeži peněz. Zadržení jeho dvou „kolegů“, kteří bydlí mimo Ústecký kraj, naplánovali na následující den. Brzy ráno tedy chomutovští kriminalisté vyrazili do Prahy, kde ve spolupráci s policisty z Pohotovostní motorizované jednotky Praha-Bohnice zadrželi dalšího podezřelého (také ve věku 39 let) v místě jeho bydliště. Téhož dne skončil v policejní cele i třetí podezřelý (35 let), jehož chomutovští kriminalisté zadrželi v obci nedaleko Prahy.
Část odcizené hotovosti (v součtu a přepočtu na koruny bezmála 190 tisíc) se kriminalistům podařilo zajistit a vrátit majiteli.
Vyšetřovatel následně dvěma zadrženým (oba ve věku 39 let) sdělil podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve formě spolupachatelství a nejmladšímu z mužů pak ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle zákona hrozí za popsanou krádež uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od jednoho do pěti let, za legalizaci pak může soud uložit nejvýše čtyřletý trest.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
27. října 2025