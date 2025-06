Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání do výdejních boxů

Kriminalisté ze 4. oddělení obecné kriminality Prahy IV objasnili sérii vloupání do výdejních boxů v Praze 10.

Policisté díky usilovné a velmi dobré operativně pátrací činnosti objasnili opakující se případy vloupání do výdejních boxů, ke kterým docházelo na konci loňského roku. Na začátku byla jednotlivá vloupání vyšetřována samostatně, nicméně postupem času na základě mnoha důkazů kriminalisté propojili sérii celkem devíti případů, která měla zcela stejný modus operadi. Vždy neznámý muž postával nedaleko schránek a čekal na noční závoz zboží do boxu. Po jeho naplnění přišel k výdejnímu boxu, kdy se nejdříve snažil zakrýt kameru snímající prostor schránek (zalepit páskou, zastříkat sprejem, etiketa z lahve...). Posléze za pomoci šroubováku postupně vypáčil několik schránek, ze kterých odcizil vše, co tam našel. Jednalo se například o tablet a sluchátka v hodnotě přibližně padesáti tisíc korun, herní konzoli, hračky, drogistické zboží, potravu pro domácí mazlíčky, sportovní náčiní a mnoho dalšího. V jednom případě dokonce násilně otevřel celkem 28 schránek a dalších 59 schránek poškodil, přičemž si nakonec odnesl zboží za pouhých dva tisíce korun. Muž se při vloupání do schránek maskoval „speciální vychytávkou“. Aby ho při krádeži nikdo neviděl, roztáhl si deštník, kterým zakrýval schránku, kterou v ten okamžik vypáčil. Ani tento důmyslný způsob maskování mu nepomohl. K jeho dopadení přispěli policisté z Oddělení hlídkové služby Praha IV, kteří muže zadrželi krátce po činu i s odcizeným zbožím. Kriminalisté jednatřicetiletému muži do této chvíle prokázali celkem devět skutků vloupání do několika stovek výdejních schránek s celkovou škodou přibližně tři sta tisíc korun. Policisté muži sdělili podezření z trestného činu krádež, kdy mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až tří let. Nyní se však obviněný, z důvodu páchání další trestné činnosti, nachází již ve vazební věznici.

mjr. Eva Kropáčová

30.6.2025

