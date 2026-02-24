Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do vozidla
Zmezilo nářadí za desítky tisíc korun.
Volyňští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v době od 20. do 23. února 2026vloupal do osobního automobilu Ford Tranzit. Vůz stál zaparkovaný před domem v obci Nihošovice. Pachatel rozbil okno posuvných dveří a z vozidla odcizil rázové utahováky, aku šroubovák, svářečku, sadu baterií a další nářadí. Zmizela i peněženka s doklady. Celková škoda je vyčíslena na 150 000 korun.
pro. Mgr. Jaromíra Nováková
24. února 2026