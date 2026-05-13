Vloupání do vozidla
Policisté pátrají po totožnosti neznámého muže, který se vloupal do zaparkovaného vozidla.
V polovině listopadu loňského roku se neznámý pachatel vloupal do zaparkovaného vozidla v ulici Na Lhotech v Praze 4. V časných ranních hodinách rozbil neznámým předmětem pravé zadní okno dveří a následně z vozidla odcizil osobní věci majitele, čímž způsobil celkovou škodu ve výši 17 500 Kč. Vzhledem k tomu, že se doposud policistům nepodařilo pachatele vypátrat, prosíme veřejnost o spolupráci při pátrání po totožnosti neznámého muže, kterého při činu zachytily bezpečnostní kamery.
Věc je prověřována pro trestné činy krádež a poškození cizí věci. Pachateli v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let.
Prosíme veřejnost, pokud by někdo neznámého pachatele na kamerových záznamech poznal, aby kontaktoval linku 158.
por. Bc. Tomáš Lahoda
13.05.2026