Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do vozidla
O tom, že auto není trezor, se přesvědčil mladý muž z Rokycanska.
Na táborské policisty se dne 5. července 2026 obrátil třiatřicetiletý muž z Rokycanska s tím, že se mu v dopoledních hodinách kdosi vloupal do vozidla a odcizil z něj věci za více než 22 tisíc korun. Automobil značky BMV byl zaparkován v době od 10:10 hodin do 11:50 hodin na parkovišti před areálem Čertovo břemeno v Alenině Lhotě na Jistebnicku.
Dosud neznámý pachatel rozbil okénko na zadních pravých dveřích a zároveň poškodil sloupek u těchto dveří. Po vniknutí do vnitřních prostor odcizil černou koženou tašku značky Valentino, ve které byl uložen notebook značky Dell, sluchátka značky AirPods a batoh značky Under Armour s oblečením a botami značky Nike Pegasus.
Celková škoda včetně poškození byla odhadnuta na více než 34 tisíc korun.
Případ šetří pro podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci táborští policisté. Po pachateli i odcizených věcech intenzivně pátrají.
Policisté připomínají:
- Nenechávejte na sedadlech ani v přihrádkách či zavazadlovém prostoru nic cenného (kabelky, kufříky, fotoaparáty, mobilní telefony apod.).
- Doklady od vozidla, osobní doklady a důležité písemnosti berte vždy s sebou. V případě, že uděláte ze svého vozidla výkladní skříň, stačí zloději projít mezi vozidly a hned vidí, co se mu kde nabízí.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 8. července 2026