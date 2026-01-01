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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidla

O tom, že auto není trezor, se přesvědčil mladý muž z Rokycanska. 

Na táborské policisty se dne 5. července 2026 obrátil třiatřicetiletý muž z Rokycanska s tím, že se mu v dopoledních hodinách kdosi vloupal do vozidla a odcizil z něj věci za více než 22 tisíc korun. Automobil značky BMV byl zaparkován v době od 10:10 hodin do 11:50 hodin na parkovišti před areálem Čertovo břemeno v Alenině Lhotě na Jistebnicku.

Dosud neznámý pachatel rozbil okénko na zadních pravých dveřích a zároveň poškodil sloupek u těchto dveří. Po vniknutí do vnitřních prostor odcizil černou koženou tašku značky Valentino, ve které byl uložen notebook značky Dell, sluchátka značky AirPods a batoh značky Under Armour s oblečením a botami značky Nike Pegasus.

Celková škoda včetně poškození byla odhadnuta na více než 34 tisíc korun.

Případ šetří pro podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci táborští policisté.  Po pachateli i odcizených věcech intenzivně pátrají.

Policisté připomínají:

  • Nenechávejte na sedadlech ani v přihrádkách či zavazadlovém prostoru nic cenného (kabelky, kufříky, fotoaparáty, mobilní telefony apod.).
  • Doklady od vozidla, osobní doklady a důležité písemnosti berte vždy s sebou. V případě, že uděláte ze svého vozidla výkladní skříň, stačí zloději projít mezi vozidly a hned vidí, co se mu kde nabízí.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  8. července 2026 

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