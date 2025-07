Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidel objasněno

Prachatice – Za vloupání do nákladního vozidla Tatra a bagru si již muž vyslechl podezření z přečinu krádeže.

Prachatičtí policisté sdělili podezření 22letému muži z Prachaticka z přečinu krádeže, který se začátkem června vloupal na oplocený pozemek v Prachaticích a následně do nákladního vozidla Tatra, ze kterého odcizil autorádio a monitor k couvací kameře a dále do bagru, ze kterého odcizil dva plastové kufříky s rychloupínacími bindery a bužírkami, čímž majiteli způsobil škodu za nejméně 2 500 korun. Podezřelý se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl již za obdobný přečin v posledních třech letech odsouzen okresním soudem. Další prověřování provádí prachatičtí policisté formou zkráceného přípravného řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů opět zodpovídat před soudem.

Prvotní tisková zpráva:

por. Bc. Martina Joklová

31. července 2025

