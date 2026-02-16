Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Vloupání do útulku
Pachatel odcizil několika tisícovou hotovost.
Mladoboleslavští policisté, konkrétně policisté z obvodního oddělení Dobrovice se od 9. února zabývají případem vloupání do útulku v obci Březno.
Zatím neznámý pachatel se do objektu psího útulku vloupal v neznáme době, a to ve večerních, nočních, nebo ranních hodinách z 8. na 9. února. Uvnitř odcizil hotovost v řádech několika tisíc korun a škodu způsobil i na poškození plotu a okna.
Policisté od doby nahlášení po podezřelé osobě nebo osobách pátrají a dělají vše proto, aby případ objasnili. Pro útulky a obdobné instituce je každá koruna velmi potřebná, proto jakákoliv finanční ztráta může způsobit provozní komplikace.
V celé věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což v případě dopadení hrozí pachateli až 2letý trest odnětí svobody.
Pokud jste si ve výše uvedené době a čase poblíž útulku všimli podezřelé osoby nebo osob, ozvěte se policistům na linku 158 nebo kolegům z Dobrovice na tel. číslo 974 877 720.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
16. února 2026