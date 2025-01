Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupání do úřadu skončilo rychlým zadržením: Recidivista si na svobodě dlouho nepobyl

ÚSTECKO - Na základě návrhu státního zástupce podezřelý dnes předstoupí před soud, který rozhodne o výši trestu.

Ani týden na svobodě si neužil 41letý muž, který byl zadržen chlumeckými policisty přímo při činu. Na základě zkráceného přípravného řízení státní zástupce již podal návrh na potrestání muže za trestné činy krádeže a poškození cizí věci.

Muž se ve večerních hodinách vloupal do budovy Městského úřadu v Chlumci. Pomocí šroubováku vylomil levé křídlo automatických vstupních dveří, vstoupil dovnitř a pokusil se násilím dostat do několika místností. Když neuspěl, zaměřil se na bankomat umístěný v přísálí budovy. Při snaze získat finanční hotovost poškodil celý čelní panel, výdajovou část na bankovky i stvrzenky, plastovou ochranu kamery, bezpečnostní zámek a vytrhl bezkontaktní čtečku platebních karet. K penězům se ovšem nedostal. Svou činností způsobil značnou škodu, avšak k jeho nelibosti nedosáhl svého cíle. Nakonec se ještě pokusil vloupat do sklepních prostor budovy. Jeho pohyb však zpozoroval svědek, který ihned kontaktoval policii.

Díky rychlé reakci operačního důstojníka dorazila policejní hlídka na místo během několika minut a muže zadržela. Chlumečtí policisté mu následně sdělili podezření ze spáchání trestných činů a případ byl řešen ve zkráceném přípravném řízení.

Vzhledem k recidivě a okolnostem případu může muž očekávat přísný trest. Policie děkuje svědkovi za všímavost a včasné oznámení, které významně přispělo k rychlému zásahu.

Ústí nad Labem 6. ledna 2025

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

