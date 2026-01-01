Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do trafiky
Zloděj napáchal škodu za více než 50 tisíc korun.
Oznámení o vloupání do trafiky v Plané nad Lužnicí přijali policisté obvodního oddělení Sezimovo Ústí. V noci z 8. na 9. července tohoto roku, neznámý pachatel poškodil zámek vstupních dveří, které následně vypáčil a vnikl do vnitřních prostor trafiky, odkud odcizil různé druhy cigaret, zapalovače, náplně do elektronických cigaret, náplně do zapalovačů, balíčky tabáku a další kuřácké potřeby. Dále odcizil jednu placatku na alkohol v dárkovém balení a peníze.
Pachatel svým jednáním způsobil celkovou škodu včetně poškození za více než 50 tisíc korun.
Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 10. července 2026