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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do trafiky

Zloděj napáchal škodu za více než 50 tisíc korun. 

Oznámení o vloupání do trafiky v Plané nad Lužnicí přijali policisté obvodního oddělení Sezimovo Ústí. V noci z 8. na 9. července tohoto roku, neznámý pachatel poškodil zámek vstupních dveří, které následně vypáčil a vnikl do vnitřních prostor trafiky, odkud odcizil různé druhy cigaret, zapalovače, náplně do elektronických cigaret, náplně do zapalovačů, balíčky tabáku a další kuřácké potřeby. Dále odcizil jednu placatku na alkohol v dárkovém balení a peníze.

Pachatel svým jednáním způsobil celkovou škodu včetně poškození za více než 50 tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                10. července 2026 

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