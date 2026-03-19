Vloupání do školy

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Policisté zadrželi muže, který se vloupal do školy
Pracovníci školy v ulici V Holešovičkách v Praze 8 upozornili v úterý v pět hodin ráno na podezřelého muže, kterého si všimli na bezpečnostních kamerách, jak se snaží dostat do budovy. Společně pak s přivolanými policisty zjistili, že podezřelý rozbil skleněné vstupní dveře a dostal se do budovy. Rozlehlé prostory fakulty pak začali společně prohledávat a po několika minutách se jim povedlo muže najit v kuchyňce, kde si pochutnával na potravinách zaměstnanců školy. Za použití donucovacích prostředků ho zadrželi a zjistili, že se jedná o sedmnáctkrát trestaného muže původem ze Středních Čech.
Podezřelý čtyřiapadesátiletý muž skončil na místním oddělení Libeň, kde je s ním vedeno zkrácené přípravné řízení pro trestný čin poškození cizí věci. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na 11 tisíc korun.
mjr. Jan Daněk
19.3.2026