Vloupání do sklepní kóje ve Strakonicích
Škoda přesáhla 300 tisíc korun.
Ze sklepní kóje bytového domu v ulici Pionýrská ve Strakonicích odcizil zatím neznámý pachatel věci za přibližně tři sta tisíc korun. Do sklepa vnikl násilím někdy v době od 1. října 2025 do 4. ledna 2026 a odcizil dvě elektrokola – pánské jízdní elektrokolo značky Specialized, barvy námořní modř, druhé pánské horské kolo Trek, šedočerné barvy, dále čtyři vzduchové pušky a keramický gril zelené barvy značky Green Egg. Případem se zabývají strakoničtí policisté.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
5. ledna 2025