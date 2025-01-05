Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepní kóje ve Strakonicích

Škoda přesáhla 300 tisíc korun. 

Ze sklepní kóje bytového domu v ulici Pionýrská ve Strakonicích odcizil zatím neznámý pachatel věci za přibližně tři sta tisíc korun. Do sklepa vnikl násilím někdy v době od 1. října 2025 do 4. ledna 2026 a odcizil dvě elektrokola – pánské jízdní elektrokolo značky Specialized, barvy námořní modř, druhé pánské horské kolo Trek, šedočerné barvy, dále čtyři vzduchové pušky a keramický gril zelené barvy značky Green Egg. Případem se zabývají strakoničtí policisté.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
5. ledna 2025

