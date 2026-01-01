Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do sklepní kóje
Pachatel odcizil pánské elektrokolo.
Policisté přijali oznámení o vloupání do sklepní kóje v Dukelské ulici v Sezimově Ústí II. Na základě tohoto oznámení zahájili úkony trestního řízení, pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody.
V přesně nezjištěné době od 12. do 15. června 2026 došlo k vloupání do sklepní kóje v bytovém domě v Dukelské ulici. Neznámý pachatel, po poškození visacího zámku a dveří, vnikl do sklepní kóje a odcizil modročerné elektrické pánské jízdní kolo značky Apache Matto Hawk Bosch3 Active Line Plus, dále brašnu na kolo, nářadí, bundu a světla na kolo.
Policisté po jízdním kole i po pachateli, který způsobil celkovou škodu za téměř 33 tisíc korun, pátrají.
Policisté připomínají, že je třeba důsledně zamykat vstupní prostory do domů, často kontrolovat sklepení prostory a všímat si jedinců či skupin osob, které ve vstupním prostoru domu nemají co dělat. Podezřelý pohyb neznámých osob hlaste prosím na lince 158.
Projekt Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i sousedům.
Na Dnešní den připadá „Evropský den proti vloupání“.
Připomeňme si základní rady, jak zabezpečit svůj majetek proti nezvaným hostům nejen v období dovolených.
- Důležité je neupozorňovat na svou nepřítomnost. O svém odjezdu řekněte pouze lidem, kterým věříte. Nenechávejte vzkazy na záznamnících ani o svém odjezdu neinformujte prostřednictvím sociálních sítí. Udržujte dobré vztahy se sousedy. Důležité je všímat si pohybu cizích lidí v domě. Do svého obydlí zvěte jen osoby vám dobře známé a důvěryhodné.
- Při odchodu z domu vždy zavřete okna a uzamykejte dveře. Klíče neschovávejte pod rohožku, květináč či jiné nevhodné místo. Cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud je chcete mít doma, uschovejte je po částech na různá, špatně předvídatelná místa. Domov si můžete zabezpečit elektronickým zařízením, které nepravidelně v časových intervalech zapínají světla, televizi atd., vytváří zdání, že je byt obydlen.
- Udržujte kolem domu přehledný prostor a myslete na dobré osvětlení. Dbejte na to, aby zeleň nezakrývala velkou část objektu, zloději by se mohli skrýt.
- Mějte fotodokumentaci cenností pro případ jejich krádeže. Pokud zjistíte, že se k vám do domu někdo vloupal, nevstupujte dovnitř a ihned volejte na linku 158.
- Myslete také na pojištění objektu před vloupáním.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 16. června 2026