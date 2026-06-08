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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepní kóje

Majitel přišel o horské jízdní kolo. 

Prachatičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu porušování domovní svobody, spáchané v souběhu s přečinem krádeže. Dosud neznámý pachatel se během dubna až června vloupal do sklepní kóje panelového domu v ulici Česká v Prachaticích, odkud následně odcizil horské jízdní kolo, zeleno-černé barvy. Svým protiprávním jednáním majiteli způsobil škodu za více jak 5 000 korun.

Po pachateli nyní prachatičtí policisté pátrají. Zároveň žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 700 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
8. června 2026

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