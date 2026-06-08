Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do sklepní kóje
Majitel přišel o horské jízdní kolo.
Prachatičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu porušování domovní svobody, spáchané v souběhu s přečinem krádeže. Dosud neznámý pachatel se během dubna až června vloupal do sklepní kóje panelového domu v ulici Česká v Prachaticích, odkud následně odcizil horské jízdní kolo, zeleno-černé barvy. Svým protiprávním jednáním majiteli způsobil škodu za více jak 5 000 korun.
Po pachateli nyní prachatičtí policisté pátrají. Zároveň žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 700 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
8. června 2026