Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do samoobslužné automyčky v ulici Písecká

Škoda přesahuje šedesát tisíc korun. 

Neznámý pachatel se v pondělí 3. listopadu 2025, mezi 00:30 a 00:33 hodin, vloupal do venkovní samoobslužné automyčky v ulici Písecká ve Strakonicích. Pachatel poškodil pokladní systém (mincovník), ze kterého odcizil hotovost do deseti tisíc korun.

Škoda způsobená samotným vloupáním je však mnohonásobně vyšší – po sečtení všech poškození činí celková škoda přibližně 67 000 korun.

Policie nyní po pachateli pátrá a žádá veřejnost o spolupráci. Pokud jste se v uvedené době pohybovali v blízkosti automyčky v ulici Písecká a všimli jste si podezřelých osob nebo vozidel, kontaktujte prosím Policii České republiky na lince 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
4. listopadu 2025

