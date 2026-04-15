Vloupání do rodinného domu v Plzni, pomozte nám s pátráním
Policisté obvodního oddělení Plzeň Skvrňany se zabývají případem krádeže, ke které došlo v noci ze 4. na 5. dubna letošního roku v Plzni, městské části Skvrňany.
Dosud neznámý pachatel vstoupil na volně přístupnou verandu, odkud došel ke vchodovým dveřím rodinného domu. Tyto dveře poškodil nezjištěným předmětem, čímž si sjednal přístup do domu. Následně interiér prohledal a z chodby odcizil batoh a dva růžové ručníky. Poté ještě poškodil další dveře, vrátka a francouzská okna.
Poškozením způsobil majitelům škodu přesahující 30 tisíc korun, odcizením věcí pak škodu přes jeden tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci. V rámci prověřování získali fotografie z kamerového záznamu, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo kontaktovali linku 158.
por. Michaela Raindlová
15. dubna 2026