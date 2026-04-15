Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do rodinného domu v Plzni, pomozte nám s pátráním

Policisté obvodního oddělení Plzeň Skvrňany se zabývají případem krádeže, ke které došlo v noci ze 4. na 5. dubna letošního roku v Plzni, městské části Skvrňany. 

Dosud neznámý pachatel vstoupil na volně přístupnou verandu, odkud došel ke vchodovým dveřím rodinného domu. Tyto dveře poškodil nezjištěným předmětem, čímž si sjednal přístup do domu. Následně interiér prohledal a z chodby odcizil batoh a dva růžové ručníky. Poté ještě poškodil další dveře, vrátka a francouzská okna.

Poškozením způsobil majitelům škodu přesahující 30 tisíc korun, odcizením věcí pak škodu přes jeden tisíc korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci. V rámci prověřování získali fotografie z kamerového záznamu, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo kontaktovali linku 158.

por. Michaela Raindlová
15. dubna 2026

Odkazy do noveho okna

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 