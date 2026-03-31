Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Vloupání do rodinného domu v Opavě
Opavští policisté v minulých dnech objasnili drzé a násilné jednání, ke kterému došlo v jednom z rodinných domů v Opavě. Zraněn byl přitom jeden senior.
Samotný skutek se stal v polovině března, kdy se měli dva muži ve věku 47 a 31 let z Bruntálska, potulovat v nočních hodinách po okolí jedné z městských částí Opavy. Vyhlédnout si měli starší rodinný dům, u kterého nejprve prohledali zahradu. Jelikož se zde nacházelo pouze starší nářadí, měli se rozhodnout vniknout také do sklepení domu. Po rozbití okna a prohledání sklepních prostor se vydali do obytného patra. Zde narazili na stoletého seniora, kterého probudil hluk v domě. Po vzájemném překvapení a křikem lupičů na poškozeného mu mladší z nich znemožnil pohyb a tím jej seniora lehce zranil. Starší z lupičů mezitím prohledával zbylé prostory. Po odcizení šperků a dalších osobních věcí v hodnotě okolo 90 tisíc korun opustili oba muži stejnou trasou skrze suterén dům.
Díky duchapřítomnosti poškozeného, který celý skutek ihned zavolal svému příbuznému a ten jej následně bez prodlení oznámil na linku 158, byli policisté na místě do několika málo minut. Muži zákona poté předali informace o podobě obou mužů kolegům v oblasti a do hodiny od samotného oznámení byl dopaden a zadržen jeden z nich i s některými z odcizených věcí. Po provedeném operativním šetření byla zjištěna identita druhého pachatele, který byl zadržen druhý den po události. Opavští kriminalisté oba muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a porušování domovní svobody, za který jim nyní hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Soudce a státní zástupce také akceptoval podněty policistů na vzetí obviněných do vazby.
por. Jan Segsulka, DiS.
oddělení tisku
31. března 2026