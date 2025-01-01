Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do restaurace

Zloděj do provozovny vnikl po násilném překonání okna. 

Policisté přijali trestní oznámení na neznámého pachatele, který v přesně nezjištěné době od 26. do 28. října letošního roku vnikl do restaurace v Údolní ulici v Chýnově. Po násilném překonání okna se zloděj dostal do provozovny, kterou celou prohledal a ze skladu odcizil AKU vrtačku a AKU brusku, oboje značky BOSCH. Majitelem byla odhadnuta škoda na více než 9 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Sezimovo Ústí zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a po pachateli i odcizených věcech intenzivně pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná    ta.pis@pcr.cz                                                                                                                                                                    tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  29. října 2025     

