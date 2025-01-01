Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do restaurace
Zloděj do provozovny vnikl po násilném překonání okna.
Policisté přijali trestní oznámení na neznámého pachatele, který v přesně nezjištěné době od 26. do 28. října letošního roku vnikl do restaurace v Údolní ulici v Chýnově. Po násilném překonání okna se zloděj dostal do provozovny, kterou celou prohledal a ze skladu odcizil AKU vrtačku a AKU brusku, oboje značky BOSCH. Majitelem byla odhadnuta škoda na více než 9 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení Sezimovo Ústí zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a po pachateli i odcizených věcech intenzivně pátrají.
por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 29. října 2025