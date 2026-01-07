Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Vloupání do prodejny v Náchodě
Policie žádá veřejnost o pomoc.
Policisté z Náchoda prověřují případ krádeže vloupáním, ke které došlo mezi 30. prosincem 2025 v 17:30 a 31. prosincem 2025 ve 21:30 v ulici Kamenice v Náchodě. Dosud neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň výlohy prodejny, čímž překonal zabezpečení objektu, a přes vzniklý otvor odcizil dva oděvy typu pončo „Ekvádor“ z lamí vlny (70 %), jedno barevné, spíše bordó, vzorované a jedno modré, vzorované. Dále zmizel šperk – řetízek z chirurgické oceli s minerálním kamenem čaroit fialové barvy – a keramický výrobek Matcha Box. Majiteli prodejny vznikla škoda ve výši 7 900 korun.
Policie intenzivně pracuje na objasnění případu a žádá veřejnost o pomoc. Pokud máte jakékoliv informace, které by mohly vést k dopadení pachatele, například jste si všimli něčeho podezřelého v uvedené době nebo narazili na nabídku odcizených věcí, kontaktujte nás na telefonu 727 871 804 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu. Každá informace může být důležitá.
Za přečin krádeže vloupáním hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Karolína Macháčková
7.1.2026