Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do prodejního stánku s občerstvením

Škoda byla odhadnuta na 54 tisíc korun. 

V nočních hodinách z 6. na 7. června 2026 neznámý pachatel spáchal ve sportovním areálu v Kvapilově ulici v Táboře přečin „krádež“ tím, že po násilném překonání dřevěného okna vnikl do stánku s občerstvením, odkud odcizil dvě chladící výčepní zařízení na pivo, tlakovou láhev biogen, dva prázdné sudy a dva plné sudy piva Bernard.  Celková škoda byla odhadnuta na 54 tisíc korun.

Po pachateli či pachatelích a odcizených věcech pátrají policisté obvodního oddělení Tábor.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  8. června 2026 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 