Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do prodejního stánku s občerstvením
Škoda byla odhadnuta na 54 tisíc korun.
V nočních hodinách z 6. na 7. června 2026 neznámý pachatel spáchal ve sportovním areálu v Kvapilově ulici v Táboře přečin „krádež“ tím, že po násilném překonání dřevěného okna vnikl do stánku s občerstvením, odkud odcizil dvě chladící výčepní zařízení na pivo, tlakovou láhev biogen, dva prázdné sudy a dva plné sudy piva Bernard. Celková škoda byla odhadnuta na 54 tisíc korun.
Po pachateli či pachatelích a odcizených věcech pátrají policisté obvodního oddělení Tábor.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 8. června 2026