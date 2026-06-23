Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vloupání do platební stanice zachytila kamera
Kvůli pěti tisícům způsobil podezřelý muž škodu 124 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení Lovosice se v uplynulých dnech zabývali případem vloupání do automatizované platební stanice u budovy veřejných toalet v Lovosicích.
Podezřelý muž se zde měl v polovině června letošního roku za použití kovového páčidla vloupat do automatizované platební stanice. Ze zařízení měl následně odcizit schránku na mince s finanční hotovostí ve výši přibližně 5 tisíc korun.
Jeho jednání však nezpůsobilo pouze škodu vzniklou odcizením peněz. Při násilném vniknutí do zařízení měl poškodit samotnou platební stanici natolik, že vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na částku 124 tisíc korun.
Podezřelý muž si zřejmě neuvědomil, že celý jeho počin zaznamenal bezpečnostní kamerový systém. Právě pořízené záznamy se staly jedním z klíčových důkazů, které vedly k jeho ztotožnění. Na základě získaných poznatků se lovosickým policistům podařilo muže vypátrat.
Dalším šetřením navíc vyšlo najevo, že se jedná o recidivistu, který byl v minulosti za obdobnou majetkovou trestnou činnost již pravomocně odsouzen.
Lovosičtí policisté následně muži sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
23. 06. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje