Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vloupání do lesního baru
Policisté zadrželi muže, který se vloupal do lesního samoobslužného baru.
Pražští policisté ze třetího policejního obvodu minulý týden vyrazili pracovně na Jesenicko do Olomouckého kraje, kde strávili několik dní. V době mimo službu se rozhodli zajít na procházku v okolí Horní Lipové, kde se na jedné turistické trase nachází samoobslužný lesní bar, v němž se lidé mohou občerstvit nebo si například upéct buřty. Zajímavostí je, že zde není žádná obsluha a lidé za občerstvení platí sami do kasičky.
Chvíli po odchodu z tohoto místa je dostihl místní myslivec s tím, že byl bar právě vykraden. Chvíli to vypadalo, že si myslí, že mají krádež na svědomí právě tito policisté. To se ale rychle vysvětlilo a policisté začali pátrat po pachateli. Rychle začali prohlížet fotografie, které si na místě předtím pořídili, a zjistili, že se na nich nachází podezřelý muž. S myslivcem nastoupili do auta a začali ho v okolí hledat. Díky jeho skvělé místní znalosti se jim ho podařilo asi po deseti minutách najít a zadržet. U sebe měl ukradených více než čtyři tisíce korun a ke svému jednání se doznal.
„Zadrženého muže si od pražských kolegů na místě převzali jeseničtí policisté, kteří jeho lustrací zjistili, že se jedná o jedenáctkrát soudně trestaného recidivistu. Třiašedesátiletému muži následně ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádež vloupáním, za který mu hrozí až dva roky za mřížemi,“ uvedla tisková mluvčí Olomoucké policie por. Ivana Skoupilová.
mjr. Jan Daněk
18.5.2026