Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do klubovny
Škoda byla odhadnuta na více než 9 tisíc korun.
Veselští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež vloupáním a pátrají po pachateli, který se v přesně nezjištěné době od 6. do 10. ledna 2026 vloupal do klubovny sportovního areálu v katastru obce Roudná. Zloděj poškodil dveře a okno. Po vniknutí do vnitřních prostor, odcizil reproduktor a pět lahví tvrdého alkoholu. Škoda byla odhadnuta na více než 9 tisíc korun.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 13. ledna 2026