Vloupání do klubovny

Veselští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež vloupáním a pátrají po pachateli, který se v přesně nezjištěné době od 6. do 10. ledna 2026 vloupal do klubovny sportovního areálu v katastru obce Roudná. Zloděj poškodil dveře a okno. Po vniknutí do vnitřních prostor, odcizil reproduktor a pět lahví tvrdého alkoholu.  Škoda byla odhadnuta na více než 9 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                          tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                13. ledna 2026     

