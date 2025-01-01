Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do kanceláře

Zloděj odcizil dvě příruční pokladny a obálku s penězi. 

Policisté pátrají po pachateli, který se v v přesně nezjištěné době od 14. do 15. prosince 2025 vloupal do jedné z kanceláří na náměstí T. G. Masaryka v Táboře. Po násilném překonání okna se dostal do vnitřních prostor, které prohledal a následně odcizil dvě příruční pokladny a dále obálku s penězi. Prázdné pokladny byly nalezeny prázdné nedaleko místa činu. Škoda byla odhadnuta na více než 30 tisíc korun.

Po pachateli pátrají policisté táborského obvodního oddělení.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                          tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                15. prosince 2025     

