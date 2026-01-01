Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do hostelu vyřešeno
Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže a sedmadvacetiletou ženu.
Drzost některých lidí opravdu nezná meze. V polovině dubna přijali policisté oznámení o vloupání do hostelu v Pražské ulici v Táboře. Z vyšetřování vyplynulo, že si hostel pro své neoprávněné bydlení vyhlédl pár (muž a žena), kteří se vloupali do schránky s klíči od hlavních dveří domu, který si odemkli, vstoupili dovnitř a bez vědomí majitele po nějakou dobu obývali jeden z pokojů. Jejich pobyt ukončila až oznamovatelka, před kterou z místa utekli.
V uplynulých dnech zahájili kriminalisté, v souvislosti s popsaným skutkem, trestní stíhání šestatřicetiletého muže a sedmadvacetileté ženy z Táborska. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 3. července 2026