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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do hostelu vyřešeno

Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže a sedmadvacetiletou ženu. 

Drzost některých lidí opravdu nezná meze. V polovině dubna přijali policisté oznámení o vloupání do hostelu v Pražské ulici v Táboře. Z vyšetřování vyplynulo, že si hostel pro své neoprávněné bydlení vyhlédl pár (muž a žena), kteří se vloupali do schránky s klíči od hlavních dveří domu, který si odemkli, vstoupili dovnitř a bez vědomí majitele po nějakou dobu obývali jeden z pokojů. Jejich pobyt ukončila až oznamovatelka, před kterou z místa utekli.

V uplynulých dnech zahájili kriminalisté, v souvislosti s popsaným skutkem, trestní stíhání šestatřicetiletého muže a sedmadvacetileté ženy z Táborska. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  3. července 2026 

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