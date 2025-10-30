Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do firmy ve Strakonicích
Pachatel odcizil trezor s penězi a dokumenty.
Policisté ze Strakonic prověřují případ vloupání, ke kterému došlo v době od 27. do 29. října 2025 v ulici P. Bezruče ve Strakonicích. Dosud neznámý pachatel se po rozbití okna dostal do místní firmy, kde se násilím zmocnil trezoru s finanční hotovostí, s dokumenty k CCS kartám a svazkem klíčů. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobil, byla vyčíslena na 13 000 korun.
Policisté nyní zajišťují stopy a prověřují veškeré okolnosti případu. Po pachateli pátrají a zároveň žádají veřejnost o pomoc. Pokud si někdo v uvedené době všiml podezřelého pohybu osob nebo vozidel v okolí ulice P. Bezruče, může své poznatky předat na bezplatnou telefonní linku 158.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
30. října 2025