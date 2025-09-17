Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do domu v Boršově nad Vltavou
Policisté hledají svědky
Boršovští policisté se zabývají případem vloupání do jednoho domu v Příčné ulici v Boršově nad Vltavou. K události došlo v přesně nezjištěné době od pátku 12. září 20:00 hodiny do pondělí 15. září 16:30 hodiny. Neznámý pachatel či pachatelé za použití násilí vnikli přes zahradu do domu, poškodili přitom zařízení domu a následně odtud ukradli cennosti a peníze. Celková škoda, kterou poškozením a krádeží způsobili, dosáhla výše v řádu vyšších desítek tisíc korun. Zloději tak mají na svědomí trestný čin krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Policisté žádají veřejnost, především místní obyvatele, zda si všimli jakéhokoliv podezřelého jednání či pohybu neznámých osob v této lokalitě, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 226 710 nebo přímo na lince 158.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
17. září 2025