Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu v Boršově nad Vltavou

Policisté hledají svědky 

Boršovští policisté se zabývají případem vloupání do jednoho domu v Příčné ulici v Boršově nad Vltavou. K události došlo v přesně nezjištěné době od pátku 12. září 20:00 hodiny do pondělí 15. září 16:30 hodiny. Neznámý pachatel či pachatelé za použití násilí vnikli přes zahradu do domu, poškodili přitom zařízení domu a následně odtud ukradli cennosti a peníze. Celková škoda, kterou poškozením a krádeží způsobili, dosáhla výše v řádu vyšších desítek tisíc korun. Zloději tak mají  na svědomí trestný čin krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Policisté žádají veřejnost, především místní obyvatele, zda si všimli jakéhokoliv podezřelého jednání či pohybu neznámých osob v této lokalitě, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 226 710 nebo přímo na lince 158. 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
17. září 2025

