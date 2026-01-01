Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu

Zloděj se vloupal do neobývaného domu. 

Policisté ze Sezimova Ústí zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež vloupáním a porušování domovní svobody a pátrají po pachateli, který se v přesně nezjištěné době od 17. do 18. ledna 2026 vloupal do jednoho z domů v ulici Jana z Ústí v Sezimově Ústí. Po překonání oplocení se dostal na pozemek u domu a po násilném překonání dveří i do neobývaného domu.  Zloděj z domu odcizil bílo růžové dámské horské jízdní kolo značky Author, typu Kynetic bez sedla a z dámského horského jízdního kola značky Superrior odcizil dámské sedlo a jeden plášť na horské jízdní kolo “29“ značky Schwalbe.  Celková škoda byla odhadnuta na nejméně 6 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                19. ledna 2026    

