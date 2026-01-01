Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do domu
Zloděj se vloupal do neobývaného domu.
Policisté ze Sezimova Ústí zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež vloupáním a porušování domovní svobody a pátrají po pachateli, který se v přesně nezjištěné době od 17. do 18. ledna 2026 vloupal do jednoho z domů v ulici Jana z Ústí v Sezimově Ústí. Po překonání oplocení se dostal na pozemek u domu a po násilném překonání dveří i do neobývaného domu. Zloděj z domu odcizil bílo růžové dámské horské jízdní kolo značky Author, typu Kynetic bez sedla a z dámského horského jízdního kola značky Superrior odcizil dámské sedlo a jeden plášť na horské jízdní kolo “29“ značky Schwalbe. Celková škoda byla odhadnuta na nejméně 6 tisíc korun.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 19. ledna 2026