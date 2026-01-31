Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vloupání do domu
Pes Harley našel dva muže, kteří se vloupali do domu. Schovávali se pod postelí.
Policisté v noci na úterý zadrželi dvě osoby přímo při vloupání do rodinného domu v Praze v ulici Makovská. Policisté na místě zjistili, že je poškozený plot a rozbitá skleněná výplň zadních dveří, přes které se podezřelí do domu dostali.
Uvnitř objektu se podle dostupných informací měly nacházet nejméně dvě osoby. Policisté proto zahájili prohlídku domu za pomoci služebního psa Harleye. Ten velmi rychle označil přítomnost jednoho podezřelého ve druhém patře domu, kde byl následně zadržen.
Zadržený policistům přiznal, že v domě není sám. Služební pes tak pokračoval v pátrání a v jednom z pokojů označil další úkryt. Druhý muž se před policisty schovával pod postelí, kde byl díky služebnímu psovi zadržen.
Oba muži, kteří jsou cizinci, byli zadrženi a převezeni na policejní oddělení k dalším úkonům. Škoda způsobená vloupáním byla vyčíslena na přibližně 20 tisíc korun.
Muži jsou nyní podezřelí z trestných činů krádeže ve stádiu pokusu, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což hrozí až tři roky vězení. Kriminalisté podali podnět na jejich vzetí do vazby, což soud částečně akceptoval a jednojho z nich poslal do vazby.
mjr. Jan Daněk
31.1.2026