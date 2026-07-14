Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Vloupání do domu
Kriminalisté hledají geronta, který se vloupal do domu.
Muž, jehož věk kriminalisté nedokážou odhadnout, ale mohlo by mu být i kolem osmdesáti let, se v polovině června vloupal do jednoho z domů v Čakovicích. Nejprve si udělal díru do plotu, kterou prolezl, a poté kamenem nadvakrát rozbil okno. Tímto otvorem následně vnikl do domu, který celý prohledal. Jestli je muži skutečně tolik let, pak se jedná o zajímavý fyzický výkon. Je však škoda, že tuto vitalitu senior využívá k trestné činnosti.
Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu pokusu krádeže vloupáním, za což pachateli hrozí až dva roky odnětí svobody. Vloupáním vznikla poškozenému škoda v předběžně vyčíslené výši 11 tisíc korun.
Jestliže muže na záběrech poznáváte, kontaktujte prosím linku 158.
mjr. Jan Daněk
14.7.2026