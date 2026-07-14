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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání do domu

Kriminalisté hledají geronta, který se vloupal do domu. 

Muž, jehož věk kriminalisté nedokážou odhadnout, ale mohlo by mu být i kolem osmdesáti let, se v polovině června vloupal do jednoho z domů v Čakovicích. Nejprve si udělal díru do plotu, kterou prolezl, a poté kamenem nadvakrát rozbil okno. Tímto otvorem následně vnikl do domu, který celý prohledal. Jestli je muži skutečně tolik let, pak se jedná o zajímavý fyzický výkon. Je však škoda, že tuto vitalitu senior využívá k trestné činnosti.

Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu pokusu krádeže vloupáním, za což pachateli hrozí až dva roky odnětí svobody. Vloupáním vznikla poškozenému škoda v předběžně vyčíslené výši 11 tisíc korun.

Jestliže muže na záběrech poznáváte, kontaktujte prosím linku 158.

mjr. Jan Daněk
14.7.2026

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1 Kámen

1 Kámen 

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2 Kámen2

2 Kámen2 

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3 Okno

3 Okno 

Detailní náhled

4 Okno2

4 Okno2 

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5 Plot

5 Plot 

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6 Plot2

6 Plot2 

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7 Podezřelý

7 Podezřelý 

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