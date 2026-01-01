Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do domu

Zloděj způsobil škodu odhadem za nejméně 130 tisíc korun. 

Policisté z oddělení Sezimovo Ústí pátrají po zloději, který se během dne 3. března 2026 nezjištěným způsobem, bez poškození, vloupal do rodinného domu v ulici Dr. E. Beneše v Sezimově Ústí. Po vniknutí do vnitřních prostor celý dům prohledal a odcizil černou koženou peněženku s penězi, měřící přístroj Metrel a dvě bourací kladiva. Navíc poškodil starší notebook značky HP. Svým protiprávním jednáním způsobil škodu škodu odhadem za nejméně 130 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  4. března 2026    

