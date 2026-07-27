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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do dílny

Pachatel odnesl nářadí za desítky tisíc korun. 

Škodu za přibližně 50 000 korun způsobil dosud neznámý pachatel, který se v době od 22. do 25. července 2026 vloupal do dílny v obci Pole na Blatensku. V dílně odcizil hadicové kleště, multimetr, refraktoměr, sadu vrtáků, nabíječku, vrtačku, páječku a další nářadí. Ze zde zaparkovaných vozidel dále odcizil jedno světlo a čtyři katalyzátory. Po pachateli pátrají blatenští policisté, kteří přivítají jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele. Poznatky je možné volat na linku 158 nebo na telefon 974 247 201.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
27. července 2026

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