Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do dílny
Pachatel odnesl nářadí za desítky tisíc korun.
Škodu za přibližně 50 000 korun způsobil dosud neznámý pachatel, který se v době od 22. do 25. července 2026 vloupal do dílny v obci Pole na Blatensku. V dílně odcizil hadicové kleště, multimetr, refraktoměr, sadu vrtáků, nabíječku, vrtačku, páječku a další nářadí. Ze zde zaparkovaných vozidel dále odcizil jedno světlo a čtyři katalyzátory. Po pachateli pátrají blatenští policisté, kteří přivítají jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele. Poznatky je možné volat na linku 158 nebo na telefon 974 247 201.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
27. července 2026