Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do chaty a garáže
Poškozeným pachatel způsobil škodu za více jak 44 000 korun.
Volarští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Dosud neznámý pachatel se běhm uplynulých tří týdnů vloupal do rekreační chaty v katastru obce Stožec. Následně za použití násilí vnikl do stodoly, ze které odcizil 2 kusy elektrocentrály, motorovou pilu a křovinořez. Dále se pachatel vloupal do garáže v katastru obce Žleby, odkud odcizil dvě jízdní kola a kombinovaný křovinořez. Svým protiprávním jednáním pachatel poškozeným způsobil škodu za více jak 44 000 korun.Technik provedl ohledání činu a volarští policisté nyní po pachateli pátrají.
7. listopadu 2025