Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do chaty a garáže

Poškozeným pachatel způsobil škodu za více jak 44 000 korun. 

Volarští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Dosud neznámý pachatel se běhm uplynulých tří týdnů vloupal do rekreační chaty v katastru obce Stožec. Následně za použití násilí vnikl do stodoly, ze které odcizil 2 kusy elektrocentrály, motorovou pilu a křovinořez. Dále se pachatel vloupal do garáže v katastru obce Žleby, odkud odcizil dvě jízdní kola a kombinovaný křovinořez. Svým protiprávním jednáním pachatel poškozeným způsobil škodu za více jak 44 000 korun.Technik provedl ohledání činu a volarští policisté nyní po pachateli pátrají.        

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
7. listopadu 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 