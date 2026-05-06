Vloupání do chalupy
Zřejmě velký čtenář a milovník starožitností způsobil majiteli škodu za nejméně 60 000 korun.
Prachatičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu porušování domovní svobody, spáchané v souběhu s přečinem krádeže. Dosud neznámý pachatel se během uplynulých pěti měsíců vloupal do rekreační chalupy v obci Dub. Z chalupy následně odcizil 12 kusů knih od Karla Jaromíra Erbena, 20 kusů starých mlýnků na kávu, 2 kusy starých gramofonů, ale také velký obraz s rámem s malbou svatého, včetně zlatých zubů. Svým protiprávním jednáním majiteli způsobil škodu za nejméně 60 000 korun.
Po pachateli nyní prachatičtí policisté pátrají. Zároveň žádají případné svědky o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 700 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová ,pt.pis@pcr.cz
6. května 2026