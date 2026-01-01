Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do bytu
Pachatele volarští policisté podezírají hned ze tří trestných činů.
Volarští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, spáchaného v souběhu s přečinem porušování domovní svobody a dále s přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Dosud neznámý pachatel se ve středu dopoledne vloupal do bytu ve třetím patře panelového domu ve Volarech. Následně z bytu odcizil jednu láhev rumu Tuzemák a finanční hotovost, včetně platební karty. S odcizenou platební kartou ještě týž den dopoledne provedl neoprávněný výběr z bankomatu na Náměstí ve Volarech. Svým protiprávním jednáním způsobil majiteli škodu za nejméně 30 000 korun. Po pachateli nyní volarští policisté pátrají.
Volarští policisté žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 740 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
16. ledna 2026