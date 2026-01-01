Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Vloupal se, kam mohl
Způsobil škody za téměř třicet tisíc korun.
Uherskohradišťští policisté v minulých dnech dopadli třicetiletého muže podezřelého z několika vloupání, kterých se dopustil v průběhu ledna.
V půli ledna se vloupal do uzamčené restaurace, kde pobral několik láhví alkoholu. Ve stejném období vnikl do podkroví rodinného domu. Tam ho pro změnu zaujalo stavební nářadí. Koncem měsíce se opět vloupal do další restaurace, odkud si odnesl drobnou elektroniku a finanční hotovost v řádech tisíců korun.
Celkově svým řáděním způsobil škodu krádeží a poškozením věcí za téměř třicet tisíc korun.
Policisté ho dobrou operativní a pátrací činností dopadli a zadrželi.
Muž se výše zmíněných vloupání dopustil i přesto, že byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzen a potrestán. Nyní je stíhán vazebně a hrozí mu za trestný čin krádež až dvě léta za mřížemi.
24. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.