Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vloupal se do zlatnictví

Hrozí mu až dvouleté vězení. 

Holešovští policisté v minulých dnech sdělili podezření osobě, která se měla dopustit vloupání do zlatnictví v květnu tohoto roku.

Jednatřicetiletý muž si v půli května v nočních hodinách vyhlédl prodejnu jednoho z holešovských zlatnictví. Rozbil vitrínu a pobral vše, co mu přišlo pod ruku. Cenné šperky vložil do tašky a z místa odešel. Aby zmátl případné svědky, v parku se převlékl do jiného oblečení a pokračoval pěšky do místa bydliště. Policisté ovšem díky dobré operativní a pátrací činnosti podezřelého dopadli. Ten se pod tíhou důkazů přiznal a veškeré šperky, které měl uschovány v místě bydliště, vydal. Hodnota odcizených šperků činila téměř třicet tisíc korun. Nyní mu hrozí až dvě léta za mřížemi.

9. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 