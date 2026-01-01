Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Vloupal se do zlatnictví
Hrozí mu až dvouleté vězení.
Holešovští policisté v minulých dnech sdělili podezření osobě, která se měla dopustit vloupání do zlatnictví v květnu tohoto roku.
Jednatřicetiletý muž si v půli května v nočních hodinách vyhlédl prodejnu jednoho z holešovských zlatnictví. Rozbil vitrínu a pobral vše, co mu přišlo pod ruku. Cenné šperky vložil do tašky a z místa odešel. Aby zmátl případné svědky, v parku se převlékl do jiného oblečení a pokračoval pěšky do místa bydliště. Policisté ovšem díky dobré operativní a pátrací činnosti podezřelého dopadli. Ten se pod tíhou důkazů přiznal a veškeré šperky, které měl uschovány v místě bydliště, vydal. Hodnota odcizených šperků činila téměř třicet tisíc korun. Nyní mu hrozí až dvě léta za mřížemi.
9. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.