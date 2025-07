Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupal se do více než deseti automobilů

České Budějovice - Nepoučitelný recidivsta skončil v rukách kriminalistů.

V uplynulých dnech jsme informovali o objasněném případu vykradeného lodního kontejneru, který úspěšně vyřešili českobudějovičtí kriminalisté. Nyní mají na kontě další úspěch, když v krátké době vypátrali pachatele, který se v průběhu května a června opakovaně dopustil vloupání do vozidel.

Kriminalisté intenzivně spolupracovali s policisty z obvodních odděleních na Českobudějovicku. Výsledkem jejich snažení pak bylo zadržení muže (nar. 1989) z Plzeňska. Ten svoji trestnou činnost páchal v Českých Budějovicích, např. v ulici U Smaltovny, Tolarova, Dukelská atd. Vždy si vyhlédl zaparkovaný automobil, pokaždé jiné tovární značky, a za použití násilí se do něj vloupal. Poté odtud ukradl vše, co našel - kabelku, batoh, oblečení, peníze a další věci. Vykrádané automobily svým násilným počínáním značně poškodil. Celkem se jednalo o 12 vozidel. Škoda, kterou jejich poškozením způsobil, dosáhla výše bezmála 158 000 korun. Na ukradených věcech pak napáchal škodu za více než 81 000 korun. Kriminalisté jej obvinili z trestného činu krádeže. A protože byl za obdobný skutek v minulosti odsouzen a potrestán, hrozí mu nyní trest odnětí svobody až na pět let. Je stíhán na svobodě.

27. července 2025

