Vloupal se do mnoha vozidel

Obviněný putoval do vězení, zanechal po sobě škodu přesahující 100 000 korun. 

Českobudějovičtí kriminalisté spolu s borškovskými policisty pracovali v uplynulých měsících na objasnění série vloupání do vozidel v obci na Českobudějovicku. Zloděj  tam od října do ledna letošního roku vnikl na několik pozemků u rodinných domů a vloupával se do zaparkovaných vozidel. Ta prohledával a povětšinou si odnesl finanční hotovost, která v souhrnné částce přesáhla 100 000 korun. Celkem se jedná o sedm případů vloupání. Když už se podařilo čtyřiačtyřicetiletého muže dopadnout, policisté zjistili, že se na poli trestné činnosti nejedná o žádného nováčka. Sdělili mu obvinění ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody a pro předchozí majetkovou trestnou činnost putoval do vězení. Auto není trezor a i když ho máte zaparkované na svém pozemku, kde cizí člověk nemá co pohledávat, nenechávejte v něm žádné věci. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
29. ledna 2026

