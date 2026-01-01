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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vloupal se do domu a zůstal v něm bydlet

Celý dům zaneřádil zvratky a exkrementy. 

Kriminalisté obvinili dvaatřicetiletého muže z obce na Zlínsku ze spáchání trestných činů krádež, poškození cizí věci a neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru, protože se začátkem roku nejprve vloupal do rodinného domu ve Slavičíně za účelem krádeže a následně se do tohoto neobydleného domu na dva měsíce nastěhoval. V březnu poté odcizil z firmy ve stejném městě mobilní telefon, oblečení a potraviny. V případě odsouzení by mohl tento 11 x trestaný recidivista strávit za mřížemi až 2 roky.

Muž rozbil v rodinném domě okno a odcizil z něj alkohol, kávu a klíče od domu. Jakmile zjistil, že je dům neobydlený, vrátil se do něj, zprovoznil elektroměr a dům včetně jeho zařízení neoprávněně obýval po dobu dvou měsíců. V průběhu pobytu celý dům včetně podlah, stěn i nábytku zaneřádil vlastními zvratky a exkrementy, což si vyžádalo rozsáhlou desinfekci a sanaci celého prostoru. Majiteli způsobil celkovou škodu přesahující sedmdesát tisíc korun. V březnu se potom opakovaně dostal do prostor firmy ve stejném městě, odkud odcizil předměty, které mohl buďto spotřebovat, užívat nebo prodat. Tady činí škoda téměř pět tisíc korun.

Recidivista má v rejstříku trestů 11 záznamů a odsouzený byl za majetkovou, násilnou i drogovou trestnou činnost. K tomu, co mu je nyní kladeno za vinu, se přiznal.

25. června 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

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