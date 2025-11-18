Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vlk samotář dopaden
Pozor, ničit cizí věci posprejováním nebo pomalováním je trestný čin, a to bez ohledu na výši škody…
Škodu v řádech desítek tisíc korun měl podle zjištění policistů svou „uměleckou tvorbou“ způsobit 34letý muž z Chomutova. Ten měl v uplynulých dnech řádit v ulicích Chomutova a Jirkova se sprejem a fixem v ruce a různé objekty „zdobit“ stále stejným nápisem, a to písmeny „ČVS“.
Jako první byl v úterý 28. října policistům oznámen případ posprejování zadní části trolejbusu v ulici Palackého. Zatímco trolejbus stál v zastávce, přistoupil k němu zezadu v té době ještě neznámý muž, který ho posprejoval nápisem „ČVS“ a z místa odešel.
Později bylo zjištěno, že dotyčný téhož dne ve své „činnosti“ pokračoval i v Jirkově, kde v ulicích Studentská a Vinařická posprejoval prosklenou část autobusových zastávek, v ulici Mládežnická pomaloval fixem vchodové dveře u panelového domu a u jiného domu posprejoval fasádu. Následující den se vydal do chomutovské ulice Kyjická, kde několika nápisy „vyzdobil“ fasádu podchodu.
Policisté ve spolupráci s chomutovskými strážníky zjistili totožnost podezřelého, kterým je zmíněný 34letý Chomutovan. Když si hlídka policistů na ulici všimla muže, který popisu podezřelého odpovídal, zastavila ho, zajistila u něho sprej i lihový fix a dotyčný se k sprejování a psaní na objekty přiznal. Dodal, že nápis „ČVS“ je zkratka slov „Český vlk samotář“, což je pojem z jedné počítačové hry a na různá místa ji sprejoval a psal, protože chtěl.
Podle zjištění policistů má mít dotyčný na svědomí i posprejování dalších míst, a to fasád rodinných domů, vrat garáže nebo rampy ve skateparku. Škody, které měl svým počínáním způsobit, v součtu přesáhly 35 tisíc korun. Vyšetřovatel ho již obvinil ze spáchání pokračujícího trestného činu poškození cizí věci, za který ho soud může potrestat odnětím svobody až na jeden rok.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
18. listopadu 2025