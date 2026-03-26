Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Vlivem mikrospánku skončil s vozidlem na střeše
Řidiče na Jablonecku během jízdy přemohl mikrospánek, přejel do protisměru, narazil do plotu a s vozidlem skončil přetočený na střeše.
Tento týden v úterý odpoledne krátce před půl pátou hodinou se stala dopravní nehoda na Jablonecku v Loučné nad Nisou. Řidič s vozidlem Škoda Fabia combi jel po silnici třetí třídy, kde během jízdy vlivem únavy usnul, vyjel mimo vozovku, narazil do plotu a zídky přilehlého domu. Následně se s vozidlem po tomto nárazu přetočil na střechu. Jeho spolujezdkyně utrpěla zranění, se kterým byla posádkou zdravotnické záchranné služby převezena do jablonecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem dalšího šetření. Alkohol policisté u řidiče havarovaného vozidla vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
26. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje