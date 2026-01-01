Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vlezl oknem pro pokladnu

Policisté zloděje z kyjovské benzinky dopadli za pár dní. 

Kyjovští policisté měli v minulém týdnu napilno. Pátrali po zloději, který se v noci vloupal do místní benzinky. Případ se jim podařilo během pár dní vyřešit. Zloděj si s vloupáním moc hlavu nelámal, vzal prostě kámen a v zadní části budovy rozbil okno, kudy se dostal dovnitř. Z prodejního pultu popadl pokladnu s penězi a rychle zmizel. Jenže nepočítal s kamerami. Když si policisté záznamy prohlédli, rychle poznali známou tvář. Rozjela se tak cílená akce, do které přizvali i místní strážníky. Ani pátrání netrvalo dlouho. Strážníci muže po pár dnech přistihli v opuštěné chatě a přivolali policisty. Ti pak prohledali i okolí chaty. Našli oblečení, ve kterém se podezřelý do benzinky vloupal a brzy objevili i odcizenou pokladnu. Muž pak ani nezapíral a ke krádeži se přiznal. Za tu mu nyní hrozí až dva roky za mřížemi.

por. David Chaloupka, 23. března 2026

Odkazy do noveho okna

okno

okno 

Detailní náhled

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 