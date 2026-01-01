Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vlezl oknem pro pokladnu
Policisté zloděje z kyjovské benzinky dopadli za pár dní.
Kyjovští policisté měli v minulém týdnu napilno. Pátrali po zloději, který se v noci vloupal do místní benzinky. Případ se jim podařilo během pár dní vyřešit. Zloděj si s vloupáním moc hlavu nelámal, vzal prostě kámen a v zadní části budovy rozbil okno, kudy se dostal dovnitř. Z prodejního pultu popadl pokladnu s penězi a rychle zmizel. Jenže nepočítal s kamerami. Když si policisté záznamy prohlédli, rychle poznali známou tvář. Rozjela se tak cílená akce, do které přizvali i místní strážníky. Ani pátrání netrvalo dlouho. Strážníci muže po pár dnech přistihli v opuštěné chatě a přivolali policisty. Ti pak prohledali i okolí chaty. Našli oblečení, ve kterém se podezřelý do benzinky vloupal a brzy objevili i odcizenou pokladnu. Muž pak ani nezapíral a ke krádeži se přiznal. Za tu mu nyní hrozí až dva roky za mřížemi.
por. David Chaloupka, 23. března 2026