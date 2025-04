Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vlákal dívku do auta. Mravnostní trestná činnost.

Ms kraj: Nezletilou dívku měl vlákat pod záminkou neznalosti místa do auta a posléze znásilnit

Závažným a současně citlivým případem mravnostního charakteru se zabývají krajští kriminalisté. Muž měl pod záminkou neznalosti obce a rady k cestě vlákat nezletilou dívku do svého vozidla a následně ji nutit k sexuálním praktikám. Apelujeme na dospělé, nechť vysvětlují klidně stále dokola svým dětem, že nesmí být důvěřiví k cizím lidem, byť jim vnuknou jakoukoliv záminku. V případě ohrožení pak co nejrychleji kontaktujte policisty.

Loni jednoho zářijového dne odpoledne procházela nezletilá dívka (starší 10 let) obcí, když u ní měl s vozidlem zastavit neznámý muž. Tak dlouho na ni naléhal, že potřebuje poradit, kudy má jet, až k němu dívka do auta nasedla. Dojeli na neobydlené místo, kde měl muž díky fyzické převaze dívku částečně znehybnit a i přes nesouhlas donutit k různým sexuálním praktikám. Dívka po jeho odjezdu zkontaktovala příbuzné, zanedlouho již o události byli zpraveni také policisté.

Případ si převzali krajští kriminalisté. Bylo důležité v co nejkratším čase zjistit a zadokumentovat vše související a dopátrat se osoby podezřelé. Některé standardní kriminalistické postupy byly zde uzpůsobené hrůznému zážitku, který prožila zvlášť zranitelná oběť. Kriminalisté pracovali velice citlivě a ohleduplně. Komunikaci s dívenkou vedli zkušení policejní specialisté pracující s dětskými oběťmi a výslech proběhl ve speciální místnosti, která je určena a vybavena právě pro práci s oběťmi trestné činnosti a dětskými svědky. Kriminalisté vyslýchali i další osoby, spolupracovali se zdravotníky a zástupci institucí zainteresovaných v dané problematice. Pracovali krom dalších zjištěných skutečností i s informacemi od specialistů z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství, kteří zajišťovali a vyhodnocovali stopy také z místa činu.

Policisté odvedli ve vskutku krátkém čase skvělou práci, neboť již za pár hodin od oznámení ověřovali informace k několika vytipovaným podezřelým. Druhý den od oznámení zadrželi a obvinili muže staršího 60 let ze zvlášť závažného zločinu znásilnění. Soud rozhodl o vzetí obviněného do vazby. Hrozí mu trest odnětí svobody na 5 až 12 let. Muž byl v minulosti soudně trestán rovněž za znásilnění a měl uloženo ochranné sexuologické léčení.

Obviněním muže práce pro kriminalisty na případu zdaleka neskončila. Důležité bylo shromažďování a analýza veškerých souvisejících informací. Kriminalisté si vyžádali rovněž několik posudků. Následně pracovali také s jejich výsledky a i těmito informacemi je doplňován a kompletován spisový materiál.

Případ je velice citlivý, zejména pro dívenku a její rodinu. Ke zveřejnění přistupujeme z preventivního hlediska. Zde příběh začal nevinně – neznámý muž potřeboval údajně poradit, kudy jet. Dívku měl tak přesvědčit nasednout do vozidla... Rodiče a vy nejbližší, hovořte prosím s dětmi, aby nikdy nedůvěřovaly jakékoliv zámince či důvodu, proč mají s neznámým kamkoliv jít, nasednout do vozu nebo otevřít dveře bytu. Když už dospělý neví, má se obrátit na dospělého, určitě ne takto žádat o radu dítě! Současně, pokud bylo vaše dítě jakkoliv ohroženo, je potřeba kontaktovat policisty ihned, bezplatná linka Policie ČR 158 funguje nepřetržitě.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 30. dubna 2025

