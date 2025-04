Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vjel na chodník a narazil do dvou vozidel

SOKOLOVSKO – Naštěstí došlo pouze k lehkému zranění řidiče.

Ve středu 23. dubna letošního roku krátce po sedmnácté hodině došlo v obci Šabina na Sokolovsku k dopravní nehodě osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že dvacetiletý řidič osobního vozidla značky BMW jedoucí ve směru do obce Citice se při průjezdu pravotočivou zatáčkou zřejmě plně nevěnoval řízení, přičemž se měl leknout protijedoucího vozidla. Zareagovat na to měl tak, že strhnul řízení vpravo, kde narazil do obrubníku, na který najel. Pokračoval dále po chodníku pro chodce, narazil do sloupu veřejného osvětlení, zídky vedle rodinného domu a následně do dvou zaparkovaných vozidel.

Při dopravní nehodě utrpěl dvacetiletý řidič lehká zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 220 tisíc korun.

Dopravní policisté přestupkové jednání vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou pro dvacetiletého řidiče.

nprap. Jan Bílek

24.4.2025

