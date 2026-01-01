Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Vítěz ankety Statečné psí srdce vypátral vyčerpaného seniora
Muž seniorského věku s pohybovými potížemi vyrazil do lesa na houby a nedokázal sám dojít domů.
V neděli krátce po osmé hodině ráno vyrazil muž seniorského věku ze Žandovska do okolí na houby na své elektro tříkolce a ještě před odjezdem oznámil manželce, že se vrátí zpět do třinácté hodiny. Bohužel jí neřekl, kam přesně vyjíždí, a když nebyl doma ani odpoledne, začala po něm neúspěšně pátrat celá rodina, která se kolem 18.hodiny obrátila na linku 158.
Operační důstojník vyslal do terénu několik hlídek, které posílili i dva kolegové ze služební kynologie se svými služebními psy. Podle zjištěných informací se mohl pohybovat v lesním prostoru v okolí rybníků u obce Karlovka. V pátrání pokračovali i rodinní příslušníci seniora a těm se podařilo kolem 19.45 najít jeho elektrickou tříkolku zaparkovanou poblíž jedné chalupy v oblasti Podlesí u Horní Police. Pátrací skupina proto přeskupila své síly a psovodka Kristýna Schusterová se služebním psem Leaderem společně s dalšími kolegy začala důkladně propátrávat les v katastru osady Podlesí. Svými informacemi pomohli i dva svědci z tamního mysliveckého spolku, kteří seniora zahlédli kolem 16. hodiny u jednoho z místních rybníků a velmi ochotně se přidali do pátrací skupiny.
Na vyčerpaného seniora upozornil ve 20.33 pes Leader, který zachytil jeho stopu ve velmi strmém a nepřehledném terénu. Zde si muž chtěl v průběhu svého výletu odpočinout, usedl na zem a vlivem vyčerpání se už nedokázal postavit na nohy. Když ho Leader objevil, muž klečel a nemohl se hýbat. Nacházel se v těžko přístupném lesním svahu v katastru obce Dolní Police. Odtud mu policisté pomohli sejít na cestu, ze které ho potom dobrovolníci z řad mysliveckého sdružení přiblížili svým vozem k sanitce zdravotnické záchranné služby, kde jsme seniora předali do péče zdravotníkům. Žádné zranění díky včasnému vypátrání neutrpěl, nicméně byl hodně vysílený.
Není jistě bez zajímavosti, že služební pes Leader, který ho vypátral v hustém lesním porostu, získal v letošním roce za záchranu dvou lidských životů v roce 2025 ocenění v anketě Statečné psí srdce v kategorii "Záchranný čin služebních a záchranářských psů". Ocenění si v doprovodu své psovodky pprap. Kristýny Schusterové převzal v historických prostorách Písecké brány v Praze.
Na závěr dodáváme, že by nikdo neměl vyrážet do lesa bez plně nabitého telefonu. Senior ze Žandovska u sebe mobil vůbec neměl. Dále doporučujeme, aby si lidé cestu naplánovali předem a zhodnotili náročnost trasy s ohledem na vlastní zdravotní a fyzickou kondici. Praktické je, zejména u seniorů, vzít si na sebe spíše výrazné oblečení. Nezapomeňte na pitný režim a na pravidelně užívané léky. Pokud zjistíte, že potřebujete pomoc s návratem z lesa, volejte bezplatné tísňové linky 158 nebo 112.
10. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková