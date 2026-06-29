Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Víte, na čem jezdíte?
Neznalost pravidel vás neomlouvá.
Každý řidič nese odpovědnost za vozidlo, které používá. Ať už se jedná o auto, elektrokolo, elektrokoloběžku či elektrický motocykl. Ještě, než na svém stroji vyjedete, zjistěte si, do jaké kategorie je zařazen a jaké podmínky musíte splnit pro jeho legální provoz. Rozhodující není jeho vzhled ani obchodní označení. Přesné technické údaje o jednostopých vozidlech a jejich homologaci naleznete v COC listu (Certificate of Conformity), který by vám měl poskytnout prodejce vozidla. Správné informace vám mohu ušetřit nejen pokutu, ale i trestní stíhání.
O tom se přesvědčil muž, kterého v neděli 28. června 2026 odpoledne zastavili při silniční kontrole strakoničtí policisté. Muž jel na elektrickém motocyklu označeném jako L1e, tedy vozidle zařazeném do kategorie malých motocyklů. Řidič na tomto jednostopém vozidle musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny AM, vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, registrováno, musí mít přidělenou registrační značku, technický průkaz a sjednané povinné ručení. Samozřejmostí je také dodržování nulové tolerance alkoholu.
V tomto případě však policisté zjistili hned několik závažných porušení zákona. Dechová zkouška u řidiče prokázala 1,30 ‰ alkoholu. Kontrolou bylo dále zjištěno, že muž není držitelem žádného řidičského oprávnění a motocykl není zaregistrován v registru vozidel ani nemá přidělenou registrační značku.
Muž je proto podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Současně bude jeho jednání posuzováno i v přestupkovém řízení, které bude oznámeno odboru dopravy Městského úřadu Strakonice.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
29. června 2026