Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Víte, kde se nachází hledaná žena?
Byl na ní vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.
Chebští kriminalisté pátrají po hledané 59leté ženě z Chebu, která je přibližně 175 cm vysoké silnější postavy, má tmavé dlouhé vlasy a modré oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Třebíči vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci podvodu.
V případě jakýchkoliv informací k hledané ženě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
16.12.2025