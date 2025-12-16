Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Víte, kde se nachází hledaná žena?

Byl na ní vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. 

Chebští kriminalisté pátrají po hledané 59leté ženě z Chebu, která je přibližně 175 cm vysoké silnější postavy, má tmavé dlouhé vlasy a modré oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledanou ženu byl Okresním soudem v Třebíči vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci podvodu.

V případě jakýchkoliv informací k hledané ženě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
16.12.2025

