Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Víte, jakým významným dnem je 22. únor?
Policie se zapojuje do podpory Evropského dne obětí trestných činů.
Každý rok, 22. února, si nejen policisté, ale i širší veřejnost připomíná Evropský den obětí trestných činů. Tento den má za cíl upozornit na práva obětí, poskytnout jim podporu a zvýšit povědomí veřejnosti o různých možnostech pomoci. Policie České republiky se do této iniciativy aktivně zapojuje a svou činností dává jasně najevo, že ochrana a podpora obětí je jednou z jejích významných priorit.
V rámci tohoto dne policisté po celé republice pořádají informační akce, besedy a setkání s veřejností a nezbytnou součástí tohoto je rozsvícení majáků na policejních služebních vozidlech, a to v pravé poledne. Toto má symbolizovat skutečnost, že když oběť vidí blížící se majáky, ví, že pomoc se již blíží.
Významným partnerem policie při těchto aktivitách je Probační a mediační služba. Na kterou se v loňském roce obrátilo v České republice téměř 10 000 obětí, z čehož jich bylo více než 800 zvlášť zranitelných. Společně s policií poskytují obětem informace o možnostech mimosoudního řešení konfliktů, zprostředkování komunikace mezi obětí a pachatelem a o službách, které mohou pomoci zmírnit psychickou i sociální zátěž spojenou s trestným činem.
„Naším cílem je, aby se oběti cítily vyslyšeny, chráněny a měly jistotu, že se mohou obrátit na policii bez obav,“ uvádí zástupci Policie ČR.
por. Zuzana Gelič
20. únor 2026